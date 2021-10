Tula Rodríguez quiere volver a enamorarse. La conductora del programa “En boca de todos” se refirió a la posibilidad de creer nuevamente en el amor tras el fallecimiento de su esposo, Javier Carmona.

En conversación con el programa “América Espectáculos”, la presentadora de televisión reveló qué características debe tener su pretendiente si desea conquistar su corazón.

“Se ha dicho, se ha especulado y no tendría nada de malo que yo vuelva hacerlo (enamorarse), pero por ahora estoy bien así. Estoy bien y tranquila. Eso no se busca y no pretendo buscar tampoco”, aclaró Tula para el programa de Rebeca Escribens.

“Estoy enfocada un millón por cierto en mi princesa (su hija). De verdad, si eso pasa y llega, esa persona primero debe enamorar a mi hija y estar a la altura. No es tan fácil y yo siento que la valla está muy alta”, explicó.

null null

Tula Rodríguez recordó el día que hizo ‘clic’ con Javier Carmona

Tula recordó que el 25 de octubre hizo el famoso ‘clic’ con el que después se convertiría en su esposo, el gerente televisivo Javier Carmona, quien falleció hace un año.

“Hace 14 años, un día como hoy, hicimos el famoso ‘clic’ en una preventa”, contó Tula Rodríguez emocionada en la última edición del programa “En boca de todos”.

“Son 14 años que han pasado desde la noche que me cambió la vida, pero bueno, ya está, aquí andamos, él ahora está con Dios y yo estoy con mi hija cuidándola feliz, y dándole lucha para continuar”, agregó.

VIDEO RECOMENDADO

Melissa Paredes se reúne con Rodrigo ‘Gato’ Cuba tras ‘ampay’

Melissa Paredes se junta con gato Cuba