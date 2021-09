Tula Rodríguez sorprendió tras revelar que su hija Valentina se someterá a una operación. La información la dio a conocer en la edición del último martes del programa “En boca de todos”.

Tras presentar una nota sobre la festividad de Santa Rosa de Lima, Maju Mantilla, Ricardo Rondón y Gino Pesaressi se animaron a confesar qué deseo le harían a la santa limeña, y cuando llegó el momento de Tula, ella reveló que su hija seria intervenida.

“Yo lo digo de verdad, y que no suene cursi, y mi mayor deseo se lo dedico a Dios. Mi deseo es que mi hija salga perfecta y como debe de ser de la operación. (Deseo) La salud para nuestros hijos y para todos”, precisó frente a las cámaras.

Maju al escuchar su compañera, añadió: “Claro que sí, así será. Amén”. Sin dar más detalles, Tula prefirió seguir con la programación del magacín.

Tula Rodríguez sobre operación de su hija

En mayo pasado de 2020, Tula Rodríguez sorprendió al confesar su hija Valentina tuvo que ser operada durante 14 horas.

“Esta es una etapa seguramente y el día de la operación vas a estar como yo, que estuve con el corazón en vilo. Yo lo he pasado, son detalles que tampoco he venido contando y también lo he pasado, fueron 14 horas”, comentó Tula Rodríguez.

La presentadora de América TV no dio mayor detalles sobre cuál fue la operación a la que se sometió su hija, pero sostuvo que gracias a ello Valentina puede llevar una vida normal.

“Y pasa el tiempo, y Valentina va a un colegio regular, le va super bien, es una niña amorosa y de verdad que termina valorando los pequeños grandes detalles”, expresó.

VIDEO RECOMENDADO

Coronavirus en Perú: el magazine “En Boca de Todos” compartieron un conmovedor vídeo

Los conductores de “En Boca de Todos”, comparten un emotivo mensaje de reflexión para todos los seguidores de su programa, con la intención de incentivar a sus null