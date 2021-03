A través de unos videos publicados en su historia de Instagram, Tula Rodríguez informó a sus miles de seguidores sobre su estado de salud tras dar positivo al COVID-19. La figura de televisión señaló que tanto ella como su hija se encuentran estables; sin embargo, su mamá sí está delicada.

La conductora de “En boca de todos” dijo sentirse agradecida con Dios por tener la posibilidad de atender a su madre en casa, pues ella misma ha comprobado que no hay oxígeno, ni camas en los nosocomios.

“La que sí está delicadita es mi mamá, está chaqueteadita. No hay oxígeno por ningún lado, no hay camas, no hay sitios en hospitales, en clínicas, está todo abarrotado. Gracias a Dios la estoy atendiendo acá en casa, yo sé que todo estará bien. Está respondiendo”, comentó.

Respecto a su salud y a la de su hija, Tula manifestó que afortunadamente no han presentados fuertes síntomas, solo han perdido el sentido del olfato y el gusto en un 50%.

“Valentina está súper bien, está en sus clases, solita atendiéndose, a ella y a mí se nos está yendo el olfato y el gusto está a un 50%. Don Tulo, gracias a Dios, no tiene ningún síntoma. La última vez que tuve contacto con él fue el sábado y mañana le sacamos la prueba molecular y confiamos que todo esté bien”, comentó.

Finalmente, la también actriz agradeció el apoyo de sus seguidores y pidió que se cuiden, pues el coronavirus no es un juego.

“Quiero agradecer por todos los mensajes que me mandan, todas sus oraciones. Gracias. Cuídense mucho, por favor, porque esto no es juego. Gracias a Dios algunos tenemos la bendición como Valentina y yo de no tener síntomas, otros están muriéndose porque no hay camas, no hay oxígeno, lo he podido comprobar, no hay por ningún lado. Otros están como mi mamá delicados siendo atendido en casa y orando para que pueda pasar este momento”, terminó.

Tula Rodríguez preocupada por su mamá: "Está adolorida y delicadita, no hay oxígeno"

VIDEO RECOMENDADO

Tula Rodríguez le manda indirecta a Gisela Valcárcel

Tula Rodríguez le manda indirecta a Gisela Valcárcel