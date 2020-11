El futbolista Christian Cueva se volvió tendencia en redes sociales luego que en su cuenta oficial de Instagram compartiera una fotografía donde lo vemos posando con un ‘outfit’ completamente amarillo. Los internautas no se hicieron esperar y comenzaron a crear memes comparativos del particular look del deportista.

En la reciente edición de “En Boca de Todos”, Tula Rodríguez se dio unos minutos para opinar sobre el tema y defendió de las críticas al mediocampista de la selección peruana.

“Chicos. Si él quiere ponerse de rubio, de verde, de rojo o anaranjado...; si él quiere lucir su Balenciaga, Prada o Gamarra o vestirse con la ropa del mercado de Pachacamac... Cada uno se pone lo que quiere y lo que puede, y él que no, que mire; que critique o que aplauda”, manifestó Tula.

La figura de América Televisión enfatizó que apoyaba a ‘Cuevita’. “Christian yo te aplaudo, claro que sí”, puntualizó. Por su parte, Ricardo Rondón y Carloncho también se mostraron a favor del look de Cueva.

“Y cuál es el problema si los chicos quieren lucir esos look extravagantes. Y si Christian Cueva quiere lucir eso me parece maravilloso, el que puede, puede. No entiendo por qué lo envidias Carloncho”, señaló Rondón. “El que tiene, tiene. Yo no tengo ese dinero para comprarme”, añadió Carloncho.

