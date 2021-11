Tula Rodríguez se sinceró respecto a su vida sentimental. La conductora de “En boca de todos” manifestó que por el momento desea estar enfocada en su hija Valentina, quien dentro de pocos días cumplirá 13 años.

“Valentina me cumple, exactamente en una semana, 13 años, está en una edad donde debo tener mis cincos ojos allí, ella me necesita. Ya está chateando, pasa y se cierra la puerta, es el momento en el que ella más me necesita”, dijo a las cámaras de “América Espectáculos”.

Sin embargo, la compañera de Maju Mantilla dejó abierta la posibilidad de volver a darse una oportunidad en el amor.

“Como mujer no te voy a decir que no quiero que nadie me mire, pero de verdad que nada, pero si (el amor) llega, llega”, agregó la conductora de televisión.

Tula quiere volver a enamorarse

En la edición del último lunes de “En boca de todos”, Tula sorprendió a sus compañeros tras enumerar a sus exparejas sentimentales. “Yo solo he tenido dos exparejas. Yo he tenido varios enamorados hasta que llegó el indicado y ahí me quedé”, dijo Tula Rodríguez.

La conductora de televisión comentó que le hubiera gustado tener varias relaciones, pero que cuando conoció a Javier Carmona, se casó y respetó su relación hasta que enviudó.

“Yo hubiera querido cinco, ocho, cuatro, no importa. He tenido más de tres, hubiera querido tener ocho, no puedo ser cínica a nivel nacional. He tenido mis enamoraditos pues, cuando uno es solo, puede tener sus enamoraditos. Me casé, enviudé y ahora estoy soltera”, comentó.

