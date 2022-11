Valeria Piazza está solo a unas horas de pasar a la lista de casadas. Horas antes de darle el sí a Pierre Cateriano, la conductora de televisión se enlazó en vivo con el programa “Estás en Todas” para comentar cómo vive las previas a la ceremonia.

La figura de América Televisión confesó que debido a los nervioso solo pudo dormir 3 horas durante la madrugada. “Ya llegó el gran día, estoy desde las seis de la mañana, no puedo con los nervios... he estado nerviosa, creo que he dormido tres horas en la noche, tengo el corazón acelerado y es que creo que va a ir mucha gente, creo que eso es lo que me pone un poco nerviosa y los votos. Yo ya escribí mis votos y Pierre me leyó el primer párrafo y empecé a llorar”, dijo la Miss Perú.

Asimismo, la conductora de televisión comparó sus nervioso que vive actualmente con los que vivió cuando participó en el Miss Perú y en el Miss Universo. “Es la misma emoción que tuvo con el Miss Perú y el Miss Universo. Son días que marcan tu vida, creo que este va a ser uno de los días más importantes de mi vida”, comentó emocionada. “La fiesta, la ceremonia les va a encantar, va a ser súper feeling”, agregó.

Valeria Piazza también mostró los cinco pares de zapatos y tres vestidos que usará en su matrimonio. “Tengo zapatos de novia para las fotos, para la ceremonia, para la fiesta, yo estoy preparadísima, tengo dos vestidos de baile y mi vestido de novia”, reveló.

Valeria Piazza se casa con su novio Pierre: Así es el hermoso peinado que lucirá en su boda En una entrevista exclusiva para 'Estás en Todas', Valeria Piazza mostró parte de su 'look' para su boda con su novio Pierre Cateriano en la noche. “No puedo más con los nervios, me está gustando el maquillaje, miren este moño precioso y este tocado de Roxana Pardo, Ronald me ha hecho un moño elegante, es primicia, nadie ha visto esto, pero este el moño que yo quería, yo soñaba con este moño”, afirmó la conductora emocionada. (Fuente: América TV)

