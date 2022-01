La conductora de América Espectáculos, Valeria Piazza se llevó el susto de su vida debido al temblor que se registró este viernes a las 5 y 30 de la mañana en Lima con una magnitud 5.6 en la escala Richter.

Así lo contó Piazza durante la conducción de su secuencia en América Televisión. Ella ingresó al set de América Espectáculos señalando que aún estaba temblando.

“Yo en mi casa estaba solita, no estábamos juntos con Pierre (su novio). Yo a las 5 y media de la mañana no funciono, para mí por favor los temblores a partir de las 9 de la mañana. Yo salí dormida bajé las escaleras y casi me voy de cara”, contó Valeria Piazza.

“Creo que es mejor no bajar las escaleras, verdad Federico”, preguntó la exMiss Perú. A lo que el periodista respondió: “A veces el accidente no viene del temblor, sino de uno mismo por hacer algo equivocado”.

Valeria Piazza confesó que teme demasiado a los temblores y que si sucede durante su secuencia de espectáculos ella saldrá corriendo.

“A veces dormida no sabes qué hacer, estás allí como tratando de salvar la situación porque pensé que sería peor, recordé el 2007 y al final, felizmente estamos bien. Toda mi familia me escribió, fue solo un susto. Te aviso Luchito (productor del noticiero) que, si vuelve a pasar, yo no soy Federico, yo me voy”, agregó entre risas.

Valeria Piazza y Federico Salazar sobre sismo en Lima https://www.americatv.com.pe/

Un temblor de 5,6 de magnitud fue registrado a las 05:27 de la mañana en Lima y Callao, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) en sus redes sociales. Periodistas de diferentes noticieros fueron sorprendidos y esta fue su reacción.