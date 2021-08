Luego que el programa “Amor y Fuego” difundiera un video donde se ve a Vanessa Terkes al lado del excongresista Juan Sheput a altas horas de la noche, la locutora radial se pronunció sobre lo sucedido.

En conversación con América Espectáculos, Vanessa Terkes habló sobre este encuentro y aclaró el contexto en el que fue captada al lado del político nacional. Además, señaló que solo conversaron de un tema de ayuda social.

“Yo lo conocí a él aproximadamente en marzo, antes, en febrero, como conocí a mucha gente que trabaja en la política por evidentes razones. Ellos no tienen el tiempo para decir: ‘vámonos a almorzar’ porque están constantemente trabajando, desayunan política, almuerzan política. Entonces, yo me tengo que acomodar a los tiempos de ellos, no es raro que me vean con ellos a las 6 a.m. con Juan Sheput, Marisol Espinoza”, contó.

“Es una persona que a mi me cae increíble, es un excelente político y es una persona con la que hablo de todo porque todo sabe. Que mejor que comunicándote, conociendo, expandiendo un poco más en mi mundo. Me van a seguir viendo con Juan, no tendría porque no”, agregó.

Asimismo, Vanessa Terkes también habló sobre la posibilidad de volver a enamorarse o si planea tener un bebé en un futuro no muy lejano.

“Lo estoy pensando, tengo un montón de chibolos a los que estoy ayudando. Mi prioridad ahorita es seguir preparándome, ayudando a las personas. No está en mi cabeza ahorita embarazarme... La verdad es que no tengo mucho tiempo para eso (enamorarme)”, aseguró Terkes.

