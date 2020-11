Magaly Medina cuestionó a Vanessa Terkes en la reciente edición de su programa luego que la actriz revelará, en el programa“Beto a saber”, que aún es esposa de George Forsyth, aspirante a la presidencia por el partido Victoria Nacional.

“¿Si Forsyth sería presidente, ella sería la primera dama formalmente? Ellos aún no están divorciados, según dijo George, ella aún no le quiere dar el divorcio. Supongo que ella aún debe estar en el plan de Sheyla Rojas: ‘¿Cuánto hay para divorciarme?’ ¿Supongo no?”, señaló Medina en su espacio de ATV.

Además, Magaly señaló que probablemente Vanessa Terkes no pretende firmar un documento de separación hasta que haya un acuerdo económico.

“Ellos no tienen hijos y no tienen bienes en común. La razón (para no divorciarse) es económica. Osea: ‘yo merezco que me des tanto si quieres que te firme el papelito del divorcio’... Si ellos han pasado por tantas cosas y ella le hizo una demanda que finalmente no prosperó, entonces por qué no te divorcias de esa persona que, según tú, que tanto daño te ha hecho", expresó.

Además, Medina criticó que Terkes haya señalado en el programa de Beto Ortiz que tenga intenciones de trabajar por el Perú en el Congreso porque cuando estuvo en La Victoria “se paseaba del brazo de George Forsyth”.

“¿Dónde está esa labor política de que ella dice ser conocedora y la labor social que ella hizo? ¿Cuando ella entró en enero de 2019 a trabajar en la Municipalidad de La Victoria, ella hizo algo? Se paseaba del brazo de George Forsyth de aquí para allá, los dos promocionándose bien”, sentenció.

