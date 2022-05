No se quedó callada. La influencer Vania Bluadu se refirió sobre los recientes chats difundidos entre ella y su expareja Mario Irivarren e indicó que el chico reality estaría buscando limpiarse para regresar a la televisión.

En la reciente emisión del programa “Magaly Tv: La Firme”, Bluadu respondió -vía WhatsApp- sobre esta situación. “No sé qué es todo esto. Realmente no entiendo ni seguiré con esto por esta vía como te lo comenté. Creo que está delirando bastante ya que hace dos semanas casi contó lo agresivo que es en televisión abierta. ¿A raíz de eso tal vez perdió algo de trabajo? Realmente no lo sé. Me han filmado mil veces bailando en verano así qué no sé qué habla, si es que dijo eso. Creo que está buscando enmendar lo que dijo en ‘Amor y fuego’”, dijo.

Asimismo, la exchica reality -quien reside en Estados Unidos- recordó su anterior relación con Frank y la comparó con la que llevó con Mario Irivarren.

Vania Bludau dice que Mario Irivarren solo quiere “limpiarse”: “Busca regresar a la TV”

“Es muy fácil ver esto desde afuera. Yo venía de una relación cero toxica con Frank a punto de casarme. Sin faltas de respeto sin nada de celos o cosas feas. Mi ex relación se acabó por que entramos en un tema de costumbre y no había el amor que uno espera para casarse. (...) ¿A diferencia de Mario, de donde viene él? ¿De qué tipo de relación? Idas y vueltas, infidelidad, llanto en televisión”, señaló.

“Creo ser suficientemente consiente de la mujer que soy para entrar en celos de adolescente. Así que no te puedo decir más porque no sé qué pasa por su cabeza en estos momentos”, añadió.

De igual forma, señaló que su intención nunca ha sido limpiarse para buscar trabajo en Perú, a diferencia del chico reality, quién sí buscaría regresar a la televisión. “Muy por el contrario, él sí lo necesita”.

“Todo es un círculo que solo busca para regresar a la TV. ¿Tú crees que yo estando aquí tengo ganas de hablar del tema? Si no lo hice estando en Lima, menos ahora que retorné a mi vida normal”, puntualizó.

