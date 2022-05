Luego que Vania Bludau acusó de maltratador a su expareja Mario Irivarren, el programa “Magaly TV: La Firme” sacó a la luz los episodios de violencia que vivió la modelo desde que tenía 17 años.

Como parte de este violento recuento, el programa de Magaly Medina recordó la vez que Bludau se sentó en “El valor de la verdad” y ella confesó que su propio padre la maltrató cuando ambos vivieron juntos en Estados Unidos.

“Me ha maltratado físicamente, palos rotos, empujones, puñetes. A mí y a mis hermanos nos tocó súper duro”, contó Vania durante su participación en “El valor de la verdad”, edición 2019.

“Hubo muchos sucesos de violencia en esa casa donde vivíamos. Comenzaron las alzadas de mano y las cachetas. Todo fue muy fuerte”, dijo en ese entonces.

Otro episodio de violencia en la vida de Vania fue cuando la exintegrante de “Combate” tuvo una relación sentimental con el cantante Christian Domínguez.

“Le metí una cachetada a Christian para callarlo, le tiré una cachetada para que se callara, no me acuerdo por qué discutimos, pero él me estaba gritando”, reveló Bludau en el desaparecido programa de Beto Ortiz, “El valor de la verdad”.

En 2015, la bella modelo tuvo un romance con un brasileño y ella se animó a viajar hasta Brasil, país donde ella vivió una agresión física: “Era súper celoso y en el carro me agarró de los pelos y manejó a toda velocidad. Yo pensaba que me iba a matar”.

Años después, Vania conoció a Frank Dello Russo, quien le pidió matrimonio. Ella estuvo a punto de casarse con el abogado, pero se dio un fuerte quiebre en su historia de amor cuando descubrió que él usaba Tinder, pese a que iban a llegar al altar. Algo que la hizo desconfiar.

Finalmente, la exchica reality quiso volver a creer en el amor con Mario Irivarren, pero él era tosco con ella en sus discusiones, algo que el modelo no ha negado. El exintegrante de “Esto es guerra” se presentó este 5 de mayo en el programa “Amor y Fuego” y confesó tener un problema con su ira.

