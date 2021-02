Mario Irivarren realizó un video video en su perfil de Instagram para disculparse con sus seguidores luego que el programa “Magaly TV: La Firme” difundió un clip del preciso momento que el modelo y su pareja Vania Bludau fueron intervenidos por la policía en Punta Hermosa en medio de la segunda ola del COVID-19.

En su video público, el exintegrante de “Esto es guerra” señaló sentirse arrepentido por su mal comportamiento. “Es difícil expresar todo lo que uno siente y piensa, pero vamos por lo primero que es pedir disculpas. Soy consiente de que últimamente no he mostrado mi mejor faceta y que he decepcionado a mucha gente”, explicó.

“Sé que mis actitudes no es lo que esperan de mí, ya que no son las razones por la cual decidieron brindarme su apoyo y su cariño. Hago un repaso de estos últimos meses y me siento realmente avergonzado, apenado y decepcionado de mí mismo”, añadió.

Irivarren también recalcó que él no acostumbra actuar así con las autoridades y que la situación se le escapó de las manos. En el video, el modelo explicó que él no realizaba una fiesta en su hogar y que las personas que estaban en el lugar de los hechos viven con él.

“Actuamos (por él y Vania Bludau) dejándonos llevar por la emoción y no por la razón. A veces cuando estamos en determinadas situaciones o con la calentura del momento es donde decimos y hacemos cosas que no son las correctas o que no representan lo que somos”, recalcó.

“Sobre lo que pasó el día sábado (la intervención policial), no hay justificación, pero es importante aclarar que en mi casa no había ninguna fiesta. Aquí yo vivo con un grupo de personas y somo como diez. Estábamos escuchando música y en eso llegó la policía y el serenazgo, quienes quisieron constatar que si se estaba realizando una fiesta. La situación se nos fue de las manos y una cosa llevó a la otra, y sucedió lo que ustedes pudieron ver (el video que difundió ‘Magaly TV: La Firme’”, agregó.

VIDEO RECOMENDADO

Mario Irivarren dio su descargo tras ser intervenido por la PNP en reunión social

Mario Irivarren dio su descargo tras ser intervenido por la PNP en reunión social