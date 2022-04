Tras confirmar el fin de su relación con Mario Irivarren el pasado 28 de marzo, Vania Bludau volvió a causar revuelo este martes tras publicar un video en su cuenta de Instagram en el que aparece junto al exchico reality.

El video donde la modelo promociona una marca de artefactos junto a Mario llamó la atención de sus fans, quienes inmediatamente empezaron a preguntarle si había decidido retomar su romance con el influencer.

“¿Volvieron?”, fue una de las preguntas de los usuarios. “No, esto fue grabado hace un mes”, contestó la exintegrante del extinto programa “Combate”.

Vania Bludau sorprende al compartir video con Mario Irivarren. (Foto: @vaniabludau)

Poco después de confirmar su separación, Vania Bludau y Mario Irivarren fueron captados disfrutando un paseo y almorzando juntos en un restaurante de Punta Hermosa, al sur de Lima.

Días después, la exchica reality regresó a Miami, Estados Unidos, país donde fue abordada por un equipo de “Amor y Fuego”, quienes le consultaron cuál fue el motivo que provocó el fin de su romance.

“Tengo que darme mi tiempo de estar sola, tranquila y enfocarme en mí, como siempre lo he hecho. A veces uno pierde el rumbo por seguir rumbos de los demás y es normal porque cuando una está enamorada, usualmente pasa eso, deja muchas cosas para darle prioridad a otras. (…) Lo que comienza, termina. Ya terminó y más no te puedo decir. En mi caso, estoy tranquila (...) Yo no odio a nadie, no tengo la capacidad de odiar”, aseguró.

