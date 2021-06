En la reciente emisión del bloque “América Espectáculos” presentaron un informe en el que mostraron el emotivo reencuentro entre Federico Salazar y su esposa Katia Condos, luego que el periodista fuera dado de alta de la clínica donde se encontraba afrontando el coronavirus (COVID-19)

Tras la nota, Valeria Piazza le pidió a Verónica Linares que le enviara un mensaje a su compañero de conducción; sin embargo, la periodista se negó a hacerlo y explicó que no quería emocionarse y llorar.

“Yo no puedo hablar, somos muy cercanos, no quiero hablar, no quiero llorar así que hable Alvina”, dijo Verónica Linares para justificarse.

Alvina Ruiz, quien está acompañando a Verónica en la conducción ante la ausencia de Salazar, sí se animó a dedicarle unas emotivas palabras a su colega y pidió que vuelva pronto porque todos lo extrañan.

“Ese video era muy emotivo, ayer lo veíamos y era inevitable que no se te salgan las lágrimas, todos felices. Federico vuelve pronto, lo hemos extrañado muchísimo”, comentó.

Finalmente, Valeria también se dirigió al periodista de América Televisión. “Fede, te mandamos un beso grande, hemos estado pendiente de tu salud. Te extrañamos muchísimo y estamos esperándote con los brazos abiertos en América Televisión”, señaló.

La actriz peruana Katia Condos publicó un video de su esposo Federico Salazar en el momento cuando fue dado de alta tras vencer la COVID-19. (Fuente. América TV)

VIDEO RECOMENDADO

Verónica Linares olvidó cumpleaños de Federico Salazar en 2019

Verónica Linares olvidó cumpleaños de Federico Salazar en 2019. (Video: América TV) https://elbocon.pe/boconvip/veronica-linares-teme-que-su-hija-nazca-en-el-cumpleanos-de-federico-salazar-instagram-nndc-noticia/