Verónica Linares no estuvo este miércoles frente a “América Noticias: Primera Edición”, noticiero que conduce junto a Federico Salazar, luego que el martes apareciera frente a cámaras con el brazo derecho enyesado.

Según contó ella misma, el pasado sábado sufrió una aparatosa caída lo que le provocó una fractura en el radio (hueso) por lo que debieron colocarle una férula que deberá llevar por dos semanas.

Sin embargo, la periodista preocupó a todos al ausentarse nuevamente en el programa informativo. En en declaraciones la el diario El Comercio, ella descartó haber tenido alguna complicación en su salud, pero reveló que está viviendo un delicado momento familiar.

“Lo que pasa es que falleció mi suegro, el papá de mi esposo”, contó inicialmente. “Ha sido en la madrugada y hemos estado en todos los correteos por eso llamé al canal para pedir permiso y poder faltar”, agrego.

“Yo estoy bien felizmente, solo (me siento) un poco inútil porque estoy con el brazo así (enyesado) y siento que no puedo ayudar a mi esposo (...) Me quiero dar de cabezazos contra la pared, pero bueno... Gracias por la preocupación”, finalizó.

Desde aquí le enviamos nuestras condolencias a ella, a su esposo el abogado Alfredo Rivero Nieto y a todos sus familiares y esperamos que puedan superar este momento tan doloroso con mucha resignación.

