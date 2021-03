Anthony Hopkins no solo es un actor de muchas polentas, sino que también demostró que tiene dotes para el baile. El actor británico estadounidense compartió en sus redes sociales un video que se hizo viral en el que aparece bailando Tu Sonrisa, uno de los temas más conocidos del cantante puertorriqueño Elvis Crespo.

En el video viral, publicado el 2 de marzo en las cuentas oficiales de Anthony Hopkins en Instagram , Twitter y TikTok , aparece el recordado protagonista de Hannibal vistiendo una camisa floreada, pantalones cortos anaranjados y unas gafas oscuras, y dejándose llevar por el ritmo del pegajoso merengue lanzado en 1998.

Lo curioso es que, en medio de su danza que finalizó con un aplauso, el ganador del Premio Oscar por Mejor Actor en 1991 por su papel protagónico en The Silence of the Lambs hace una declaración que tomó a más de uno por sorpresa. “Soy colombiano”, aseguró el también compositor, director, productor, dibujante, escritor, músico y pintor de 83 años.

No pasó mucho tiempo para que el video viral superara el millón de reproducciones tanto en Instagram , TikTok y Twitter , además de recibir miles de ‘Me Gusta’ y cientos de comentarios maravillados por su deferencia hacia el país sudamericano declarándose como uno más de sus ciudadanos, aunque de corazón por el momento.