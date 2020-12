Diciembre ya llegó y la gente comenzó la cuenta regresiva para la Navidad y para Catherine O’Hara eso significa nuevamente complacer a los seguidores de la saga Home Alone con un video viral que remeció Internet. La actriz canadiense de 66 años recreó la icónica escena del grito de Mi pobre angelito 2 (título con el que se conoció a la película en Latinoamérica) casi tres décadas después de su estreno en la gran pantalla.

La ganadora del Emmy por Schitt’s Creek interpretó en aquel entonces a Kate McCallister, una agotada y olvidadiza madre en la recordada cinta navideña de 1990 y su posterior secuela de 1992 titulada Home Alone 2: Lost in New York, donde su personaje se lleva las palmas del público por su increíble reacción al percatarse que había dejado en casa otra vez a su hijo Kevin (Macaulay Culkin).

En el video viral de TikTok, que ya lleva más de 3.5 millones de reproducciones desde que fue publicado hace unos días, O’Hara grita el nombre de Kevin y se desmaya. Un dato a mencionar es que en la comparación lado a lado con la escena original, se observa que la experimentada actriz recreó a la perfección cada una de las expresiones faciales que mostró su personaje en aquel entonces.

Este material fue extraído de un video compartido en junio pasado por el actor Josh Gad en su canal de YouTube como parte de su serie web Reunited Apart, en el que diversas estrellas de Hollywood rendían tributo al trabajo de John Hughes con las escenas favoritas de sus películas. El cineasta, que falleció en agosto de 2009 a la edad de 59, escribió y produjo las dos entregas de la saga Home Alone.

MIRA MÁS VIRALES

VIDEO RECOMENDADO

Conoce los juguetes más novedosos para esta Navidad

Conoce los juguetes más novedosos para esta Navidad