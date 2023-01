La princesa Diana de Gales fue la persona más fotografiada de la historia y, prácticamente, cada momento de su vida pública fue registrado en foto y video, inclusive un incómodo momento que se ha vuelto viral en nuestros días cuando la popular Lady Di sufrió una violación de su seguridad con un hombre quien se abrió pasó entre la multitud para intentar agarrarla, lo que provocó gran revuelo de parte de los agentes de seguridad y en la madre de Harry y William.

TikTok (publicado por @dianaspencerparis) revivió lo ocurrido el 13 de abril de 1989, cuando la princesa realizaba una visita en solitario al condado de Northumberland, Reino Unido, y, de pronto, aparece de la nada un hombre de 57 años, se trataba de Ted Adcock, cuyo historial de acoso lo puso en el ojo público cuando tocó el pecho a Florence Griffith Joyner, un atleta estadounidense.

Tras el altercado y cuando Adcock fue neutralizado, Diana continuó su recorrido hasta toparse con la multitud que había asistido para verla, pero el extraño hecho transcendió en la siempre avispada prensa británica, quienes tomaron declaraciones al sujeto: “me gusta la princesa. Pongámoslo así, podría haber estado tratando de darle un abrazo. Es una mujer atractiva, pero no lo hice, no me di cuenta de que terminaría así”.

Mira aquí el video viral

La palabra del “acosador”

Y continuó: “siempre he sido un gran admirador de la princesa, si le causé angustia, lo siento mucho. Todavía no puedo decir por qué lo hice. Aunque pueda parecer tranquilo por fuera, hay confusión por dentro, pero nunca le haría daño a nadie”, dijo el hombre al Daily Mail en 1989.

Pero, Ted Adcock tiene una historia de acoso y asalto sexual, pues agredió sexualmente a una vendedora, hecho por el cual recibió 2 años de libertad condicional; en 1990 volvió a estar en boca de todos por coger a la corredora Veronique Marot mientras se preparaba para participar en una maratón. Cuando estuvo en prisión se le ordenó buscar ayuda médica tras agredir a dos trabajadores de la cárcel.

Ahora bien, es cierto que nunca se pensó que la integridad de Diana de Gales se vería comprometida, pero que una persona cualquier pudiera romper el cordón de la seguridad real, sí causó un intenso debate en su momento. En ese sentido, el Daily Mirror lo reflejó de esta manera: “El terror de Diana: la fracción de segundo de ayer cuando la princesa podría haber sido asesinada”.

Diana, amada por todos

La publicación fue compartida el pasado 24 de enero y viene acumulando más de 525.2 mil reproducciones con miles de comentarios que no dejan de rendir elogios a la otrora conocida como la “princesa del pueblo”: “simplemente, continúa con tanta gracia”, “Diana está tan imperturbable. No tenía miedo de ver su cara”, “no creo que el hombre la haya atacado, creo que solo quería abrazarla”.