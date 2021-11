El popular actor Will Smith nos trae una nueva serie de YouTube denominada ‘Best Shape of my life’ (La mejor forma de mi vida), llena de momentos divertidos y pinceladas de intimidad que muestran el lado más vulnerable de la superestrella de Hollywood mientras asume la tarea de recuperar su estado físico más adecuado.

El momento que probablemente se nos quedará en la memoria de estos dos primeros capítulos difundidos el lunes es la secuencia en la que Will Smith sube hasta la cumbre del Burj Khalifa de Dubai, el edificio más alto del mundo.

La mole del colosal rascacielos de 160 pisos y 830 metros de altura domina el panorama de la ciudad, capital de los Emiratos Árabes Unidos.

Durante el video se aprecia la llegada de Smith al edificio y luego el recorrido que lo lleva hasta la cima de la estructura. Un dron nos muestra tomas áreas que nos permiten ver desde un punto alto cómo vivió el momento el actor estadounidense.

Will Smith sentado en la parte más alta del Burj Khalifa de Dubai, el edificio más alto del mundo. (Foto: YouTube)

Qué dicen los usuarios sobre el video viral de Will Smith

Ambos videos se viralizaron rápidamente y los comentarios empezaron a llegar rápidamente:

Heidi NYC: “Gracias, Will. Tu historia es la muchos de nosotros. Cuando te despojas de todo tu ego, tu verdadero yo emerge. El real. Creo que eres muy valiente por mostrar tu parte amplificada y tu parte humana. Dios te bendiga”.

Zach Wagner: “El tipo es una leyenda”.

Caren Meiring: “Gracias, Will, por ser honesto y abierto. Es tan inspirador”.