Son varias las celebs de Estados Unidos que han caído rendidas ante lo exquisito de la comida peruana. A esta lista ahora se suma la cantante y presentadora de televisión Kelly Clarkson, quien degustó algunos platos de origen peruano de la mano de la chef y ganadora del reality Top Chef, Stephanie Izard. La intérprete de ‘Because of you’ quedó fascinada con el ceviche. El video viral del programa The Kelly Clarkson Show está disponible en YouTube.

Izard es famosa en Estados Unidos por ser la primera ganadora mujer del sintonizado reality de cocina Top Chef y fue invitada al programa de Kelly Clarkson con motivo de la inauguración de su restaurante Cabra en Los Ángeles, donde se sirven varios platos inspirados en la gastronomía peruana.

Clarkson recibió como recomendación de Izard probar el ceviche peruano con leche de tigre. “Me siento poderosa comiendo esto”, comentó la presentadora al escuchar de qué se trata la preparación que baña al pescado crudo. “Voy a probarlo de nuevo porque me quedó corto”, agregó Clarkson.

En el video de YouTube, se aprecia que Kelly Clarkson quedó encantada con el menú que ese día sirvió Stephanie Izard. La ganadora de la primera temporada del reality American Idol fue impresionada por el ceviche peruano con leche de tigre. “Esto está muy bueno. Está increíble”, dijo apenas lo probó.

La presentadora estadounidense también degustó pisco sour, unas empanadas con mayonesa de huacatay y chicharrón. “Por favor, corran, no caminen a este restaurante. Todo está muy bueno”, dijo.

Quién es Stephanie Izard

Stephanie Izard es una chef y celebridad televisiva estadounidense famosa por ser la primera chef mujer en ganar el premio del sintonizado reality de cocina Top Chef, llevándose el título durante su cuarta temporada. Es propietaria y chef de siete restaurante en las ciudades de Chicago y Los Ángeles.

Ha hecho varias apariciones en Top Chef desde su victoria, como jueza invitada en temporadas posteriores y como participante en Los mejores duelos de chefs. En 2017, Izard compitió en la serie Iron Chef Gauntlet, donde derrotó a los chefs Bobby Flay, Michael Symon y Masaharu Morimoto para obtener el título de Iron Chef.

Recientemente, Izard abrió las puertas de su séptimo restaurante: Cabra Los Ángeles, un restaurante de inspiración peruana ubicado en el último piso de The Hoxton, en el centro de Los Ángeles. “Abierto para la cena los siete días de la semana, la animada experiencia gastronómica está anclada en platos para compartir de sabor audaz y brillante, con vistas panorámicas de Los Ángeles”, se lee en su web.