Viviana Rivasplata visitó este viernes el set de “América Hoy”, donde quedó expuesta por el cirujano plástico David Ruiz, quien inesperadamente reveló que la exreina de belleza se sometió en el pasado a una cirugía en la nariz.

“Quiero felicitar a ella por lo bien que le ha quedado la nariz”, dijo el experto. “No voy a comentar nada si ella no comenta, más no, más profundo no”, añadió al notar que su comentario generó sorpresa en todos los presentes en el set.

La infidencia del cirujano tomó por sorpresa a la modelo y empresaria, quien trato de controlar la situación y terminó admitiendo que se hizo un retoquito en la nariz.

“¿Más profundidad? No, o sea, yo no tengo, a mí siempre me dicen que me he hecho, si me he hecho, me he puesto, me he quitado, nunca me he tocado nada del cuerpo, la verdad. En el rostro yo me hice un retoque, sí, de hueso, a los 17 años, chiquita... y nada más”, explicó Viviana.

“Después no me hice absolutamente nada. Si yo me hago algo, yo lo digo. Más bien me tengo que operar porque no respiro (bien)”, añadió.

Tras la confesión de Viviana, el experto manifestó sus problemas probablemente se debían a que la intervención fue por un canje. “Lo más probable es porque se lo hicieron por canje”, puntualizó David Ruiz.

Sin embargo, la exMiss Perú descartó que su cirugía haya sido canje: “Eso sí que no porque ni siquiera había participado en los concursos”. “Lo que sí me he hecho y lo he dicho, es reducción de busco en el 2001 porque me sentía muy voluptuosa (...) luego me arrepentí”, añadió Viviana Rivasplata.

