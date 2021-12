Susy Díaz sorprendió esta semana al revelar que había decidió ponerle fin a su romance con Walter Obregón, pese a que recientemente viajaron juntos a pasar unas vacaciones a Cancún y Francia.

El empresario huarmeyano no se quedó callado, y ante las cámaras del “Magaly TV: La Firme”, aseguró estar sorprendido con esta radical decisión de la artista, y además dijo que fue el último en enterarse que estaba nuevamente soltero.

“Me hizo la dieta de Melissa, me termina y no me avisa. (…) Recién me entero que la relación se ha terminado”, lamentó.

Según explicó, sus diferencias se iniciaron luego que Susy Díaz le pidiera aparecer juntos en una entrevista para un canal de televisión, ante su negativa, la artista habría quedado disgustada.

“Le llamaron de un canal para que nos entrevisten a los dos. Le dije Susy yo no te voy a poder acompañar, como que no le gustó. En el viaje de regreso ya venía un poco molesta y me empezó a sacar cosas en cara, pero tampoco se terminó (la relación)”, añadió.

Walter Obregón dijo que se sintió utilizado por la exvedette ya que hasta hace poco su relación estaba viento en popa. “Si ha dicho que soy un pasatiempo, ¿qué quiere decir? Que conmigo ha estado jugado”, acotó.

