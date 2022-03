La bofetada que le dio Will Smith a Chris Rock en vivo durante la ceremonia de los premios Oscar 2022 por burlarse de la alopecia de su esposa, Jada Pinkett Smith, empañó lo que hubiera podido ser una noche perfecta para el protagonista de “El príncipe del rap”, quien se llevó la estatuilla a Mejor actor.

La violenta reacción del actor, quien se levantó de su silla y sin contemplaciones golpeó duramente al presentador de la gala, dejó con la boca abierta a todos los asistentes a la ceremonia y también a los televidentes, quienes creyeron que se trataba de una escena planificada.

Sin embargo, cuando Will gritó: “Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu maldita boca”, se confirmó que era real y lo ocurrido en el Dolby Theatre se convirtió en tendencia mundial. Esto ocurrió minutos antes de que el actor recibiera el máximo reconocimiento de Hollywood por su actuación en “King Richard”.

El hecho provocó la actitud de Will Smith fuera cuestionada y se reavivaran las especulaciones del romance que habría sostenido Chris Rock con Jada Pinkett Smith cuando ambos grabaron las películas de “Madagascar”, pues por el tiempo que pasaron juntos se volvieron más que amigos.

UN AFFAIRE QUE NO DEJÓ EVIDENCIAS

Chris Rock y Jada Pinkett Smith coincidieron durante el rodaje de “Madagascar”. Fueron tres las cintas en las que él dio su voz a la cebra Marty y ella hizo lo propio con la hipopótama Gloria. Las extensas horas grabando juntos habrían hecho que se hicieran íntimos amigos.

La cercanía entre ambos provocó rumores de infidelidad, ya que durante la promoción de las películas, se evidenció que su química había traspasado la pantalla; sin embargo, ninguno de ellos se pronunció para confirmar o desmentir dichas especulaciones.

Lo cierto fue que en aquella época, Chris Rock, quien estaba casado con Malaak Compton-Rock, anunció en diciembre de 2014, que había pedido el divorcio de su entonces mujer y admitió su infidelidad en el matrimonio.

CRÍTICAS Y MÁS BURLAS

En el año 2016, Chris Rock fue elegido como presentador oficial de los Oscars, ceremonia que se realizó en medio de protestas de actores afrodescendientes, debido a que ningún intérprete de color fue nominado a los importantes galardones.

Will Smith y Jada Pinkett Smith encabezaron las protestas y boicots del evento y no acudieron a la gala como forma de protesta. Ello no pasó desapercibido para el humorista, quien decidió incluir algunas referencias sobre la pareja en su discurso.

“¿Qué ha pasado este año? La gente se volvió loca. Spike [Lee] se volvió loco. Jada se volvió loca. Will se volvió loco. ¡Todo el mundo se volvió loco! Jada dijo que no venía. Pensé: ‘¿Ella no está en una serie de televisión?’. ¿Jada va a boicotear los Oscar? Jada boicoteando los Oscars es como si yo boicotease los calzones de Rihanna. Además, no estaba invitado”, decía el cómico y actor.

“Su hombre, Will, no fue nominado por ‘La verdad oculta’. Lo entiendo. Te vuelves loco por eso. No es justo que Will actuara tan bien y no consiguiera una nominación, pero, ¡tampoco es justo que a Will se le pague US$20 millones por hacer Wild Wild West!”, se burló.

El también protagonista de la película “En busca de la felicidad” no tomó importancia a lo que dijo, pero su esposa sí respondió. “Son gajes del oficio. Hay muchas cosas que tenemos que aguantar, hay muchas cosas en nuestro mundo en estos momentos. Tenemos que seguir adelante”, dijo.

Posteriormente, Will Smith y Jada Smith han evitado pronunciarse sobre las ácidas burlas de Chris Rock no solo en ceremonias oficiales, sino también en presentaciones que el humorista ha hecho por Estados Unidos. Incluso, en Hollywood es conocido que ambos evitan encontrarse y ni siquiera se saludan.

