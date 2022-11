En un reciente encuentro con la prensa, Yaco Eskenazi fue consultado por el ampay que protagonizó el cantante de cumbia Deyvis Orosco, quien fue captado saliendo de un sauna donde estuvo durante 11 horas.

“No tengo nada que opinar al respecto, eso lo tiene que resolver cada pareja. A mí también me gusta ir al sauna del Terrazas, del club”, comentó el exchico reality al diario El Popular cuando se le cuestionó por las polémicas imágenes del intérprete de “No te creas tan importante”.

Asimismo, el esposo de Natalie Vértiz pidió que no se juzgue porque nadie sabe lo que puede pasar dentro de una sauna. Además, reveló que él también recibe masajes, pero la conductora de “Estás en todas” es quien elige a las personas que la atienden.

“Yo si me hago masajes es con Natalie que tiene unas chicas que van, Natalie pone los masajes o mi terapia, pero no se debe juzgar, no sabemos que pasa dentro de un sauna”, puntualizó el también conductor de televisión.

Finalmente, Yaco descartó algún tipo de alejamiento de su esposa y madre de sus dos hijas. “Estamos juntos, siempre juntos y cada día más juntos que el anterior. Estamos muy bien. Yo creo que no hay un secreto. Las parejas siempre tienen que poner de su parte para poder entender y acomodarse a lo que la otra persona también quiere”, comentó.

