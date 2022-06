La cantante Yahaira Plasencia atraviesa un buen momento a nivel musical luego de haber presentado en vivo su canción “El Cantante” durante la reciente gala de los Premios Heat 2022, donde no solo deslumbró a los asistentes, sino que también fue reconocida por Rubén Blades.

Sin embargo, no a todos les gustó el homenaje que Yahaira Plasencia le hizo a la canción de Héctor Lavoe, por lo que muchas críticas aparecieron en su contra. Al respecto, la salsera peruana se defendió durante una reciente entrevista en “América Hoy”.

“Yo creo que las críticas a un artista en general siempre ayudan a mejorar ciertas cosas, pero depende de quien lo hace. Yo obviamente he escuchado consejos de gente de música, que sabe. Los que no, prefiero no escuchar”, señaló Plasencia.

“Creo que tener el apoyo y respaldo de Rubén Blades es bastante bueno, todo bien”, añadió la salsera peruana, quien celebró la gran acogida que ha tenido su más reciente lanzamiento musical.

Como se recuerda, Yahaira Plasencia cerró la ceremonia de los Premios Heat 2022 con una interpretación de su más reciente tema titulado “La cantante”, una nueva versión del clásico escrito por Rubén Blades que lanzó a la fama a Héctor Lavoe en el año 1978.

Rubén Blades elogió a Yahaira

Tras el reciente estreno del videoclip de “La cantante”, Rubén Blades utilizó sus redes sociales para elogiar a la artista peruana por adaptar este tema a la realidad de la música actual.

“El mensaje continúa intacto, aunque las visuales sean nuevas y retraten el gusto actual de la juventud. Yahaira hizo una adaptación a su estilo y eso lo entiendo y lo aplaudo. ¿Para qué copiar lo que hicimos hace décadas atrás?”, escribió el artista panameño.

