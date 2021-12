Tras terminar su relación con Jefferson Farfán, la cantante Yahaira Plasencia ha sido involucrada con diversas personas del medio artístico, pero ella ha negado mantener una relación amorosa con alguno de ellos.

Por el momento, la salsera prefiere estar alejada del amor y disfrutar de su soltería, así lo dijo en una entrevista para América Espectáculos.

“He aprendido tanto este año que uno no sabe lo que puede pasar. A veces uno toma malas decisiones, no sé. Siento que no he vivido etapas de mi vida, he trabajado desde los 11 años, quiero vivir, gozar mi soltería, quiero disfrutarme, disfrutar de mi familia, amigos, quiero conocer gente”, aclaró Yahaira Plasencia, quien espera que su próxima pareja sea internacional.

“Varias personas me han dicho que la siguiente persona que este conmigo será de otro lado, la verdad no sé lo que pueda pasar”, dijo la exguerrera.

Yahaira Plasencia aprovecha para aclarar que no cree en los videntes, quienes en el programa ‘En boca de todos’ le dijeron que el 2022 seguirá sola. “Respeto mucho el trabajo de los videntes, pero no creo en esas cosas. Yo creo en lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros”.

