La cantante de salsa, Yahaira Plasencia contó que su amigo, Pancho Rodríguez, con quien ha sido relacionada, le contó sobre el encuentro que tuvo en la playa con Melissa Paredes.

Así lo reveló en una entrevista exclusiva que dio para el programa ‘América hoy’, donde reiteró que mantiene una relación amical con el combatiente, quien estuvo presente en su último concierto.

“Cuando salió (el ampay entre Pancho y Melissa en la playa) me dijo y yo normal, si yo no veo nada malo allí. Si me ven con alguien comiendo o con un amigo van a decir que es mi novio. Me han puesto novios a mí un montón este año”, señaló Yahaira Plasencia.

“Solo me comentó, pero fue algo muy chiquito... Yo estaba en el canal (cuando él lo comentó)”, agregó la salsera.

Desde hace algunos meses, Yahaira Plasencia ha sido relacionada con Pancho Rodríguez. Aunque hasta el momento la pareja ha negado tener una relación, han sido ampayado juntos en más de una vez.

VIDEO RECOMENDADO

Netflix: Descubre los estrenos para enero 2022

La plataforma de streaming anunció sus nuevos lanzamientos para enero de 2022, entre lo más esperado se encuentra el estreno de Rebelde, un documental sobre la vida del astro brasileño Neymar y la primera parte de la cuarta temporada de Ozark. (Fuente: Netflix)