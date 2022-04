Yahaira Plasencia continúa en saliditas con Jair Mendoza, a pesar que semanas atrás el cantante negó que tuvieran un romance y dijo que solo tenían una bonita amistad, e incluso reveló que tenía una ‘saliente’.

Las imágenes reveladas en el programa “Magaly TV: La Firme” muestran que ambos estuvieron juntos el último viernes, pues la salsera lo acompañó a una presentación que tenía en Miraflores e incluso compartió escenario con él.

En tanto, el domingo Plasencia, junto a su hermana y unos amigos, estuvo presente en el concierto que Mendoza ofreció en un festival local donde se presentaron conocidos cantantes nacionales, coreando los temas de su ‘amigo’.

Lo curioso es que cuando todo terminó, el intérprete nacional acompañó a la ‘Reina del totó' a su casa para que se cambie y luego se fueron a comer a un conocido restaurante ubicado en San Borja, donde se dieron muestras de cariño.

Una de los reporteras del programa que conduce Magaly Medina se contactó con Jair Mendoza para saber qué es lo que pasa entre él y Yahaira Plasencia, pero no quiso ahondar en detalles y se reafirmó en que lo que los une es amistad.

“No está en Perú (su saliente) entonces no fue al concierto (...) Yo no hablo de mi vida privada, ella no es una persona pública y si no me quieren creer ya es problema de ustedes (...) Ya te dije la otra vez que Yahaira es una amiga, estoy saliendo con ella como amigos”, manifestó.

