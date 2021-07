La cantante Yahaira Plasencia contó en sus redes sociales el terrible momento que está pasando, luego que muchos usuarios han denunciado su video para eliminarlo de YouTube.

Al borde de las lágrimas, la salsera comentó que si sus “haters” seguían denunciando el video podrían eliminarlo.

“Estoy bastante desconcertada, triste con mucha impotencia. Hay un equipo detrás de todo esto, haciendo lo posible que la canción llegue a los corazones de todos ustedes. No entiendo por qué tanta gente denuncia el video”, señaló

La intérprete de “Ulala” afirmó que le están haciendo lo mismo que con el videoclip de “Cobarde”. “Lograron eliminar el video de YouTube y después de tres meses pude recuperarlo”, comentó.

Finalmente, la salsera pidió no denunciar el video si es que no les gusta y espera que dicho problema pronto se solucione.

“Me llena de mucha tristeza, impotencia y rabia. He venido trabajando esto con mucho esfuerzo. Es algo que no logro entender. Quería pedirle a la gente gente que no le gusta el video o no le guste yo, que no hagan eso. No es justo que hagan eso”, concluyó.

