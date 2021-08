Desde su separación, Yahaira Plasencia evitó pronunciarse sobre el motivo de su distanciamiento de Jefferson Farfán. Sin embargo, en una reciente entrevista con “Vida y Milagros”, la salsera rompió su silencio y respondió si fue infiel al delantero del club Alianza Lima.

En conversación con Milagros Leiva, la intérprete de “Y le dije no” y “Ulala” señaló que cometió un error, pero fue un tema distinto al que señalaron en diversos medios. Además, aclaró que ella lo conversó con el futbolista y su familia.

“Cometí un error sí, pero no fue como lo dijeron... Yo lo hablé con él (Jefferson Farfán) y suficiente con que mi familia, él y su familia sepan cómo sucedieron las cosas realmente”, respondió Yahaira Plasencia.

Asimismo, la intérprete de “Cobarde” también recordó que su rápido ascenso a la fama, su popularidad y su relación sentimental con Jefferson Farfán fueron tan repentinos que cambió su estilo de vida, incluso llegó a sufrir depresión que la llevó a estar internada un par de meses.

“Me cayó de porrazo la fama, todo comenzó con Jefferson, yo me hice conocida por él. Yo llegué a estar internada dos meses por depresión... Sentía que ya no tenía sentido nada y en un país con la prensa encima de ti... Ese momento duro es cuando pasa todo ese tema (infidelidad)”, contó.

“Sí sentí que fueron bastante duros conmigo porque me juzgaron demasiado”, reflexionó la salsera, quien aseguró haber sufrido mucho por todo lo que le dijeron por su romance con el delantero de Alianza Lima.

VIDEO RECOMENDADO

Yahaira Plasencia desmiente enfrentamiento con Amy Gutiérrez

Yahaira Plasencia desmiente enfrentamiento con Amy Gutiérrez: "La quiero y la respeto" La salsera desmintió en "Mujeres al Mando" cualquier tipo de enfrentamiento con su colega Amy Gutiérrez. “Con Amy tengo una súper amistad, todos los consejos que ella me da y los que yo les doy son bien recibidos, aseguró. (Fuente: Latina TV)