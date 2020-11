Yahaira Plasencia sorprendió a todos la semana pasada al anunciar que está soltera y su romance con Jefferson Farfán llegó a su fin. En una reciente entrevista con Janet Barboza brindó algunos detalles más de lo que piensa del amor por ahora.

Esta martes en “América Hoy", Barboza puso en aprietos a la salsera con las constantes preguntas que le realizaba sobre su vida amorosa. En determinado momento le consultó si ella es de las personas que suelen “guardar luto” tras terminar una relación.

Plasencia se quedó pensando por unos segundos antes de contestar. “Ay, qué difícil la pregunta... Yo pienso que todo siempre tiene un proceso. Ahorita en realidad estoy bastante enfocada en mi carrera. Haciendo un montón de cosas. No tengo tiempo ni para mí, ni para mi familia”, confesó en “América Hoy”.

“Todo tiene un proceso, pero yo creo que sí. Ahorita estoy enfocada en mi carrera. Esa es mi prioridad”, añadió.

Sobre cómo se sentía sobre los rumores entre Jefferson Farfán y la modelo Giulliana Barrios. “Es que eso ya depende de cada uno. Yo te hablo por mí. Lo que hagan los demás, o dejen de hacer. Ya cuando uno es soltero es libre de hacer lo que quiera”, afirmó.

“Además, y esto es cierto, eso no quiere decir que le cierre las puertas al amor, por si sale algo por ahí. Desde ahorita digo, por si sale un ‘ampay’, ya saben, yo no me cierro a nada”, confesó la intérprete de “Ulala”.

