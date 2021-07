Yahaira Plasencia sigue dando que hablar sobre sus últimas acciones en redes sociales. Una de ellas fue sobre las fotos que compartió, donde se le ve junto a Marc Anthony.

Es así que la salsera contó que esperó más de dos años para conocer al artista puertorriqueño, pese a que su productor Sergio George es muy cercano a él.

“Tienen que saber algo de Sergio George. Él no planea nada, es súper espontáneo, todo tiene que ser orgánico para él. Eso es lo que he aprendido mucho de él, la paciencia”, comentó en “Amor y Fuego”.

Asimismo, Plasencia reveló que le pidió en más de una ocasión de George conocer al intérprete de “Vivir la vida”. Él le decía que en algún momento se daría la presentación.

Hasta su último viaje a Estados Unidos, donde tuvo la posibilidad de conocer al salsero. “Yo fui a Miami a grabar el videoclip y Sergio me dice: ’Yahaira voy a estar en el estudio con Marc, si tienes tiempo, te vienes’”, contó Plasencia.

La intérprete de “Cobarde” contó que ese día está muy ocupada hasta que pudo llegar en la noche. “Estaban grabando con un grupo de compositores, músicos, productores. Yo me senté en un costadito”, relató.

Es así que pasaron 3 horas y no se acercaba al cantante. “Fue lo máximo, me dijo que sabía de mí, que sabía de algunas canciones que trabajaba con Sergio, que qué bueno que una chica joven haya apostado por la salsa y no por urbano”, finalizó Plasencia sobre el emocionante momento.

VIDEO RECOMENDADO

Yahaira Plasencia confirma soltería

Negó estar en una relación