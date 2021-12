El pasado sábado 18 de diciembre se llevó a cabo la final de “El artista del año”, programa conducido por Gisela Valcárcel, dando como la ganadora de la temporada a la cantante Ruby Palomino. Una de las que más celebró este triunfo fue su compañera Yahaira Plasencia.

La salsera también fue una de las competidoras que llegó a la gala final, y pese a ser eliminada en la sentencia, logró mantenerse en el programa por el salvavidas del jurado. César Vega y Estrella Torres también formaron parte de la final.

Tras anunciar a Ruby Palomino como ganadora, Yahaira Plasencia se acercó a abrazarla y felicitarla. Tras esto, conversó con el equipo de producción del programa y resaltó el talento de su compañera.

“Estoy contenta, creo que Ruby la viene luchando muchísimo, se lo merece. Estoy feliz por ella, más que ganar una copa, más que ganar ‘El artista del año’ es llevarme el aprendizaje de todo esto, eso es lo importante. Me he divertido muchísimo, he aprendido un montón y con eso me voy. Creo que he dado mi 100% en estos números”, señaló Plasencia.

“Es una grande, en Perú hay mucho talento y Ruby es una de ellas, estoy feliz por ella. Ha sido un gran programa. Yo creo que todo lo que he hecho lo hice con el corazón y eso me llena muchísimo. Me estoy llevando una experiencia bonita, que el público vea una Yahaira distinta”, agregó.

Como se recuerda, Yahaira Plasencia llegó a la final de “El artista del año” en sentencia. La salsera compitió contra César Vega, y pese a que no obtuvo los votos suficientes, logró mantenerse en el programa gracias al jurado.

