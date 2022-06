¡Nadie la detiene! La conocida cantante Yarita Lizeth Yanarico no solo cuenta con una gran legión de fanáticos que llenan sus conciertos, sino también con miles de usuarios que la acompañan a través de sus redes sociales.

La popular ‘Chinita del amor’ está más que feliz con el éxito que viene alcanzando su nuevo tema “Corta Venas”, canción que en poco tiempo alcanzó el puesto número 4 en tendencias de YouTube.

“La canción la grabé hace un mes, en ese momento estaba pasando un mal momento en lo que se refiere a mi vida sentimental. Me habían dichos cosas feas y muy denigrantes, prácticamente pisoteando mi autoestima y mi dignidad como mujer. Incluso me decían que no valía nada como artista y no daba la talla para ser una triunfadora. A raíz de que me encontraba muy triste pude grabar este tema con toda mi alma, sin pensar que esta canción iba a llegar a muchos corazones”, expresó.

Asimismo, la artista nacional también se refirió a la gira que tuvo en varios locales de las ciudades de Buenos Aires y Mendoza, en Argentina, los cuales estuvieron abarrotados de público.

“Durante nuestro viaje a Buenos Aires (Argentina) nos fue muy bien, hemos llenado los cuatro locales en donde nos hemos presentado. También estuvimos en Mendoza en dos locales y realmente nos fue bastante bien, la gente coreaba todas mis canciones y eso me emocionó mucho”, agregó.

