La cantante Ania volvió al set de “Yo soy, grandes batallas, grandes famosos” para cantar a dúo con el imitador de Bad Bunny. Sin embargo, durante los ensayos para su presentación, los cantantes terminaron protagonizando un intercambio de palabras.

El motivo de la discusión fue el uso del Auto-Tune. El imitador del cantante puertorriqueño defendía el uso del modulador de voz, mientras que Ania decía que no le favorecía en su interpretación.

“Al final, la que está quedando mal soy yo (...). Yo sé que mi presentación anterior no fue la mejor, pero el Auto-Tune no me ayudó, a parte de mis propios errores (...). Por tratar de que salga todo perfecto, él (‘Bad Bunny’) puede estar saboteándose un poquito. En esta (presentación), no voy a usarlo”, dijo tajantemente Ania.

“De nada vale o sea, me entiendes, porque vamos a desafinar terrible y tú lo sabes, lo sabes ah. Ella al cantar sin Auto-Tune está dejando descoordinado el dúo”, respondió el imitador de Bad Bunny.

“Sí, pero yo no voy a cantar esta con Auto-Tune. (...) La que ha quedado hasta el perno he sido yo, no tú”, dijo Ania. “Los dos tenemos que sentirnos cómodos, pero hay formas y formas de hablar las cosas. Porque si esto está mal desde el principio, lo vamos a hacer mal y nos van a botar el sábado”, agregó Ania, notoriamente fastidiada.

Minutos antes de su presentación en el escenario, Ania manifestó que finalmente llegó a un acuerdo con ‘Bad Bunny’. Los artistas interpretaron el exitoso tema “Tusa”, de Karol G y Nicki Minaj; sin embargo, su show no convenció al jurado y terminaron cayendo en la zona de riesgo.

