El talento peruano sigue dando de qué hablar en el programa “Yo Soy Chile”. Los imitadores peruanos de Julio Iglesias (Roberto Pereda) y José Feliciano (Sebastián Landa) se han ganado el aplauso del jurado, compuesto por Myriam Hernández, Antonio Vodanovic y Cristián Riquelme.

En la edición del 19 de marzo, el imitador peruano de ‘José Feliciano’ logró por segunda vez el título de “El mejor de la semana” en “Yo soy Chile”, luego de su excelente interpretación del tema “Qué voy a hacer sin ti”.

En la primera etapa, Sebastián Landa se enfrentó en un ‘truelo’ contra el imitador peruano de Emmanuel y también con ‘Marc Anthony’. Al finalizar el enfrentamiento en el escenario, la mesa de jurados eligió a ‘José Feliciano’ como ganador.

“Esta canción, para mí, es una de las más fuertes de Feliciano por el registro de tesitura, es bien alta la canción, pero gracias a Dios bien, la banda me hace sentir muy cómodo, así que vamos para adelante”, comentó Sebastián Landa, quien anteriormente cautivó con “Volveré alguna vez” en Yo soy Chile.

En la segunda etapa de competencia, ‘José Feliciano’ volvió a imponerse ante los ganadores de los otros ‘truelos’, ‘Ricardo Arjona’ y los ‘Guns N’ Roses’.

“Estamos frente a tres extraordinarios participantes, pero sin duda ‘José Feliciano’ es un clon, de verdad que sí”, comentó Myriam Hernández. “Yo diría que es perfecto, es consistente, sólido, permanentemente nunca falla”, añadió Antonio Vodanovic.

Mientras que el peruano Roberto Pereda, quien imita a Julio Iglesias, logró pasar a la siguiente etapa de “Yo soy Chile” con “Ni te tengo ni te olvido”.

El artista peruano realizó una destacada presentación con la que consiguió derrotar a ‘Sandro’ y ‘Alejandro Sanz’, además se ganó el elogió de Myriam Hernández y del chileno Cristian Riquelme.

“Me sorprendiste, pensé que tenía a Julio Iglesias en frente. Muy lograda la seducción, increíble, me puso muy nerviosa, me sedujo. Una excelente presentación con una canción que me encanta”, comentó la intérprete del “El hombre que yo amo”.

El actor chileno también destacó el performance de ‘Julio Iglesias’. “Estabas muy compenetrado con tu personaje. Toda la actuación está funcionando muy bien, la voz está cada vez mejor, te estás transformando en un galán antiguo, con determinación, con visión directa”, señaló.

Por su parte, Vodanovic le recordó al imitador peruano que “la seducción de Julio no solo está en cantar, cuando hablas tienes que ser él y ahí desaparece absolutamente el color de la voz, no hay que perder la magia. El fraseo se parece, la voz profunda con ese leve vibrato y algo de aire con los suspiros”.

