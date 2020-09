Una nueva temporada de “Yo soy” empezó este sábado 5 de septiembre. A través de la señal de Latina, nuevos participantes se disputan el trofeo del mejor imitador de la televisión peruana. Uno de los primeros en presentarse en la gala fue Juan Carlos Heredia, imitador de “Chapulín, el dulce”, quien se ganó los aplausos del jurado con el tema “El aguajal”.

El imitador del fundador de Los Shapis, Juan Carlos Heredia, tuvo una amena presentación, lo suficientemente buena para ganarse el aplauso y el elogio de Ricardo Morán, Katia Palma, Maricarmen Marín y Johanna San Miguel.

“¡Qué lindo! Me encanta tu presentación. Nunca olvidaré tu casting, me encantan Los Shapis. Queremos verte sonreír más”, dijo Johanna San Miguel, jurado del programa.

“Una nueva temporada con grandes sorpresas. No es fácil abrir una temporada, pero quiero felicitarte porque siento que hay un trabajo detrás de ti, muy buena energía. Por lo que siento de ti, te veo ‘chambeador’, constante y sé que puedes mejorar. Para tu primera gala has estado bastante bien”, añadió Katia Palma.

El imitador de ‘Chapulín, el dulce’ se llama Juan Carlos Heredia y viene de Cuzco. En un video de presentación en el Instagram oficial del programa, el participante contó que tuvo que vender sus herramientas de trabajo para juntar dinero y venir a Lima para participar del cásting.

“Allá en el Cuzco me dedico a ser técnico de refrigeración. Ya que por el frío no tenemos mucho trabajo me dedico a hacer taxi. Allá en el Cuzco he dejado a mi esposa y mis tres hijos, ellos están muy contentos de que esté aquí”, contó Juan Carlos.

“A mi siempre me ha gustado la música, pero nunca me dieron la oportunidad. Mis amigos taxistas me descubrieron y me llevaron a los eventos, así poco a poco fui comprando mi equipo para mi show… Vendí mis herramientas, cortadora y otras cosas para juntar dinero y no me arrepiento”, añadió.

VIDEO RECOMENDADO

Ricardo Morán y sus duras palabras a las imitadoras de Yola Polastri en “Yo Soy”

Ricardo Morán duras palabras a las imitadoras de Yola Polastri en “Yo Soy”