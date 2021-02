En las últimas semanas, diversos usuarios en redes sociales han criticado la participación de Oriana Montero, la imitadora de Mon Laferte, en “Yo Soy, Grandes Batallas”, e incluso han mostrado su disconformidad por un presunto favoritismo del jurado.

Ahora, frente a todas las críticas en su contra, la cantante rompió su silencio y aseguró que no hace caso a los comentarios malintencionados y, por el contrario, dijo estar enfocada en la perfección en cada puesta en escena.

Antes de salir al escenario para defender su silla de consagrada frente a la imitadora de Laura Pausini, “Yo Soy” presentó un video donde Oriana Montero habla sobre los ‘haters’ en redes sociales.

“La verdad yo ni los tomo. No tomo esos comentarios porque la verdad es que yo estoy tratando de hacer lo mejor posible porque me encanta este escenario, me encanta lo que hago, me encanta la música, me encanta Mon Laferte e imitarla”, señaló la imitadora de Mon Laferte.

“Yo presto atención a la gente que me dice mensajes positivos, que me motivan y que me aconsejan. Al final, la gente puede decir una cosa y otra. Entonces, yo decidí que eso no me iba a afectar y que iba a tomar todos esos comentarios para hacerme más fuerte en la competencia”, añadió.

Lejos de amilanarse por las críticas, Oriana Montero recordó que cuenta con la aprobación y admiración de la cantante chilena Mon Laferte, quien en reiteradas oportunidades ha elogiado su puesta en escena.

“El hecho de que Mon Laferte me mencione, que diga que me ama, creo que (con eso) se me olvida todo lo demás. No me importa si dicen, si no dicen, porque a mí esos comentarios no me paran, más bien me motivan para demostrar de qué estoy hecha en el escenario”, precisó.

