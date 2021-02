La actual temporada de “Yo Soy” sigue dando de qué hablar por los severos comentarios del jurado Mauri Stern hacia los participantes que, para él, no dan la talla. En esta oportunidad, sorprendió a más de uno con la recomendación que le hizo a la imitadora de Thalía.

En la reciente edición de “Yo Soy: Grandes Batallas”, ‘Thalía’ (Angerlyn Mendoza) se enfrentó a ‘José José’ (Carlos Burga) por una oportunidad para quedarse en la gala. La imitadora de la artista mexicana escogió el tema “Amor a la mexicana”; sin embargo, no convenció al jurado, en especial al exMagneto.

Tras el enfrentamiento, Tony Succar fue el primero en opinar y resaltó el timbre de voz de Angerlyn. Sin embargo, Stern fue más severo y le recomendó no seguir imitando a Thalía.

“Hiciste un buen trabajo, no es que me impresioné, pero el timbre estuvo parecido. Disfruté de la canción, me gustó que marcaste bien los pasos”, dijo Succar.

“Te voy a ayudar. Cantas bien, pero para formar un grupito de cuatro o cinco chicas como las ‘Spice Girls’ que canten solamente bien, que no son excepcionales. No creo que vayas a poder llegar a ser una gran imitadora de Thalía”, comentó Mauri.

Mauri Stern aseguró que Mendoza podría tener mucho éxito cantando temas propios con un grupo femenino. “Si te gusta la música y quieres seguir la carrera, no creo que puedas sola. Búscate un par de chicas, formen un grupo y les va a ir muy bien. Ese es mi consejo de cariño”, finalizó.

