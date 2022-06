“Yo Soy Perú: 10 años” vivió una noche llena de música este último lunes 6 de junio. El participante Toño Muñoz, imitador del cantante y productor discográfico Rauw Alejandro, ofreció su segundo concierto en vivo y logró convencer al jurado con un mix de los temas “Desesperados” y “Nostálgico”.

Al terminar su participación, Adolfo Aguilar interrumpió en escena para decir: “Me la creí”, mientras Ricardo Morán aplaudió de pie la presentación del imitador de Rauw Alejandro. Además, el integrante del jurado aseguró que Toño Muñoz, de continuar en ese nivel, llegaría a la final.

“Tú naciste para esto, este es tu lugar. Esta es la mejor presentación que has hecho en tu historia en ‘Yo Soy’ con tus dos personajes diferentes. Hoy has manejado el Auto-Tune como si fueras un experto, usándolo en la armonía perfecta con las notas exactas. Te has movido de un espacio cerrado a uno abierto, parecían los MTV”, dijo el jurado.

“Has subido al escenario, has bailado, cantado, convencido al público y has cantado impecablemente bien. Lo que sigue ahora es encontrar el teléfono de quien le compone las canciones a Rauw Alejandro para que te componga 3 o 4 y lanzarte como solista en el acto. Tengo la sospecha de que estamos viendo un finalista de temporada, si es que no un ganador”, añadió Ricardo Morán.

Los demás integrantes del jurado coincidieron con Ricardo Morán en que el imitador de Rauw Alejandro podría llegar a la final siempre y cuando mantenga el nivel. Asimismo, el jurado le indicó que “no se la crea” y siga trabajando.

“No te la vayas a creer porque cuando nosotros hacemos esto y alabamos el trabajo que bien merece este tipo de halagos, a veces pasa que se caen fatal, que no te pase. De aquí para arriba, exígete más”, advirtió Ricardo Morán.

Cabe señalar que Toño Muñoz también es conocido en el ambiente artístico como Barúa. Recientemente presentó su EP “Un solo sentido”, trabajo realizado al lado de Yeiko the Producer y Ephrah On The Beat. Además, esta producción cuenta con colaboraciones al lado de Cassiel, Galeto y Lil Angel.

VIDEO RECOMENDADO

La India elogió el talento de Brunella Torpoco

La India cantará junto con Brunella Torpoco