Yola Polastry recibió la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus (COVID-19) el sábado 1 de mayo. A través de sus cuentas de Instagram y Twitter, la animadora infantil compartió la buena noticia con sus seguidores.

Yola compartió un corto video en el que se puede apreciar el preciso momento en el que recibe la vacuna, además se escucha a los profesionales de la salud darle algunas recomendaciones.

“Tranquila, no duele el brazo, no duele la cabeza, no duele nada. Normal, no duele ni cuando te la ponen”, es el mensaje que acompaña al clip. La intérprete de “El Telefonito”, “Mi ranchito” y “La feria de Cepillín” aparece vestida de blanco y usando doble mascarilla.

Sus fanáticos reaccionaron a su publicación y aplaudieron que haya sido inoculado. “Bendiciones, Yolita. Nuestra generación te debe mucho de lo que hoy somos”, “Te queremos, Yola”, “Hasta que por fin vacunaron a la mamita de todos nosotros, los de 40 para arriba, larga vida a Yola Polastry”, son algunas reacciones de sus fans.

Días antes, la animadora infantil manifestó su alegría en redes sociales al confirmar que había sido programada en el padrón de vacunación de adultos mayores y que recibiría la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19 a inicios de mayo.

“Gracias tuiteros lindos, ya salí en la lista. El 1 de mayo me toca la primera dosis. Gracias por chequearme. Me han mandado todo lo que he esperado:1 año y 2 meses. Qué hermoso sería ser la última vacuna, pero aún falta vacunar a los de 60, 50 ,40...”, escribió en su tuit días atrás.

