Lograr que Paul McCartney hiciera Carpool Karaoke no fue tarea fácil para James Corden. El presentador de The Late Late Show reveló cómo convenció al ex Beatle para que se uniera a él en su sintonizado segmento en 2018, una experiencia que Corden describe como “emocionante”.

Después de varias idas y venidas de Paul McCartney, de 78 años, aceptando participar y luego arrepintiéndose, James Corden, de 42 años, recibió un correo electrónico del equipo del músico una semana antes de que volara a Liverpool para filmar el icónico segmento Carpool Karaoke.

“Nunca había hecho esto antes. Normalmente, siempre consultaba con mi equipo este tipo de cosas”, contó Corden en una conversación para el Paleyfest LA de The Paley Center for Media. “Y pensé, solo le enviaré un correo electrónico. Y solo le escribí uno diciendo: ‘Creo que esto es inaceptable’”, agregó.

“Le dije: ‘Respeto completamente tu decisión de no hacerlo, pero necesito que entiendas cuál es el efecto para nuestro programa. Hemos llevado gente a Liverpool, buscando lugares para la entrevista, simplemente no tenemos un presupuesto que pueda sostener ese tipo de gastos sin un producto terminado“, recuerda Corden haber escrito.

“Paul, te lo garantizo, te lo prometo, esto será grandioso. Y la razón por la que será grandioso es porque eres Paul McCartney. Has escrito canciones que significan más para la gente de lo que cualquiera de nosotros alguna vez será. capaz de comprender. Y les insto a que lo reconsideren. Pero si no pueden, lo respeto. Pero les pediría que vengan y hagan algo a cambio cuando traigamos nuestro programa a Londres“, contó.

Al día siguiente, McCartney cambió de opinión y confirmó su presencia en el sintonizado segmento televisivo de Corden. Pero la duda no acabó allí: la mañana de la entrevista, McCartney pidió hablar con el presentador sobre una parte en la que entraría a su casa original en su ciudad natal: Liverpool.

“Dijo: ‘No quiero entrar a mi casa. Dijo que no he estado allí desde que me fui’”, relató Corden. “‘Me siento incómodo con eso. Simplemente no quiero hacerlo’. Y dije, ‘Paul, tu único trabajo hoy es pasar un buen rato. Eso es todo lo que se espera de ti, es que te diviertas. Y si te lo pasas genial, esto va a funcionar, así que no te estreses por nada‘.”, contó.

Corden pudo convencer al ex Beatle para que participara en el segmento y semanas después recibió un agradecimiento cuando el álbum de McCartney fue el número uno en los Estados Unidos, el primero como solista.

“Cuando el álbum llegó al número uno ese verano, en realidad me llamó, pero no pude contestarle. Entonces recibí un mensaje de texto que decía: ‘Lo hicimos’”, dice Corden. “Gracias por convencerme de hacerlo. Lo pasé genial y todos estamos inmensamente orgullosos de ello”, contó el presentador.