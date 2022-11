La cantante nacional Nalú estrenó su segundo sencillo “Así soy yo”, una canción que enfrenta los estereotipos que menosprecian a la mujer.

Acompañada de ritmos urbanos, la artista nacional se empodera con una letra directa y entretenida en la que plasma su personalidad.

“Como mujer en muchas oportunidades me han querido encasillar bajo un estereotipo que no me representa, y yo estoy orgullosa de quién soy y no tengo miedo de mostrarlo, como lo digo en la letra de mi nueva canción. Lamentablemente todavía vivimos en una época donde los estereotipos contra la mujer siguen haciendo mucho daño, pero me alegra ver que cada vez hay más iniciativas para cambiar esta realidad”, comentó la cantante en comunicado.

En “Así soy yo”, Nalú reafirma que la música urbana también puede ser abordada con letras que puedan llamar a la reflexión.

En el videoclip oficial de la canción, se puede ver a Nalú en distintas facetas, como científica, ejecutiva, artista e incluso en pijama, mostrando no solo un video entretenido, sino también parte de la vida real de la artista.

El material audiovisual fue dirigido por Gustavo de la Torre Casal de Pasaje 18 y la canción fue compuesta por Gonzalo Calmet, miembro del Latin Grammy.

La producción musical se trabajó entre Colombia y Perú, de la mano de Kaballier Music y Gonzalo Calmet. Además fue masterizada por el reconocido ingeniero Gene Grimaldi (Lady Gaga, Jennifer Lopez, Nicki Minaj), en Los Ángeles, California.