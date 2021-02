La cantante Yuri reveló en el programa “Ventaneando” que fue víctima de abuso sexual cuando apenas tenía 7 años. En conversación con el espacio mexicano, la celebridad contó que este episodio fue en el trabajo de su padre.

“Mi papá era doctor y era tenía un consultorio largo. En la parte de atrás donde él hacía sus curaciones para los enfermos que venían con algún problema, yo estaba ahí haciendo unos algodones con alcohol. Entonces recuerdo que había un señor de edad, no viejito, pero un señor maduro, yo tenía siete años, y mi papá ya me había dicho: ‘mi hija, usted cuando le toquen aquí o ahí abajo, usted no lo permita, eso es sagrado, eso es de usted’”, narró la artista.

Yuri contó que en aquella ocasión, el agresor se acercó a ella preguntándole si quería un dulce. Ella rememoró que llevaba puesto un short cuando el hombre empezó a tocarle el busto sin su consentimiento

Posteriormente, ella reaccionó con miedo y el sujeto al darse cuenta intentó persuadirla de que “no le estaba haciendo nada malo”, pero Yuri continuó insistiendo en que no se le acercara.

La cantante, con 7 años en ese entonces, decidió contarle este episodio a su padre, quien tomó drásticas medidas con el agresor.

“Y de ahí, ya que me hice para atrás. Él agarró su mano y me tocó mi parte íntima, pero yo me hice para atrás y salí corriendo a decírselo a mi papá. Mi papá era diabético, casi se muere porque le subió la azúcar, lo golpeó, le destrozó la cara y se lo llevaron a la cárcel”, señaló.

Lanzamiento de nueva canción

En vísperas de San Valentín, la cantante mexicana Yuri publicó su nuevo tema, “¿Dónde quedo yo?”, dedicado a los corazones rotos. Pero en entrevista confesó que ella siente todo lo contrario: “¿Cómo no voy a creer en el amor después de tantos años casada?”.

”Tengo un matrimonio de 26 años, claro que creo en el amor y claro que existe. El amor a la vida, a tu pareja... creo que el estar siempre en pareja te hace bien, te hace sentirte viva, pero las mujeres que no tengan pareja no pasa nada, el amor a ti mismo también es muy importante”, contó para la agencia Efe.

A la cantante, conocida de joven como la Madonna mexicana, le habría gustado cantar una canción amorosa porque “lo que más motiva a vivir es definitivamente el amor: a un hijo, a Dios, a la vida o a la pareja”, aunque reconoce que los artistas tienen que dar voz en ciertas ocasiones a quienes no pueden contar lo que les gustaría decir.

”Soy la vocera de aquellos que quieren contar sus historias y no pueden. El ser mujer madura y tener fracasos en mi vida pasada me llena de fuerza para cantar esas historias”, dijo la artista, quien recuerda que tuvo muchos problemas de joven, los cuales pudo resolver a través del cristianismo.

El creador del tema es Joss Favela, un compositor de 30 años que comenzó escribiendo canciones de regional mexicano pero que recientemente ha creado canciones para artistas de otros géneros.

”Hace dos años lo conocí y me gustó mucho cómo trata a la gente que canta sus canciones, no es como otros que te dicen ‘yo te mando mis canciones y la que te guste me dices’, no, él dice ‘a mí me gusta conocer al cantante, me gusta vibrarlo, sentirlo’”, explicó la artista que popularizó éxitos como “Maldita primavera” o “El apagón”.

Y, a pesar de que la canción es compatible con su repertorio más habitual, el video de nuevo es arriesgado y aparece con al menos seis conjuntos de lo más excéntricos, unos con colores más vibrantes y otros con pedrería y color oro.

Además, está filmado en la conocida hacienda Uayamón, en el suroriental estado de Campeche, un lugar en el que la cantante quería filmar desde hace cinco años.

”Esta (hacienda) me llamaba la atención por los paisajes. Por lo que conlleva esta canción, que es muy melancólica, quería algo como antiguo, algo que empatara mucho y quedó perfecto. (...) Desde hace cinco años quería grabar ahí porque a mí me encanta la antigüedad. A mi mamá le encantaban las antigüedades y hasta tenemos un museo pequeño en mi casa”, contó.

El videoclip añade un sentido diferente a la canción, pues se ve a una mujer “rota de dolor” pero empoderada, algo que a Yuri le gusta transmitir a través de los vestuarios y maquillajes.

”Las mujeres tenemos que estar bellas, hermosas y empoderadas. No importa que te dejen, pasa página. Tú eres hermosa, tu vales y el empoderamiento es eso para mí: valorarse. Eso es lo que quiero mostrar aparte, siempre estoy pendiente de las tendencias, también quiero decir ‘mi amor tú vales, ámate, quiérete, siéntete hermosa’”, expresó la cantante.

