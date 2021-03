Pasa en las películas, en las mejores familias y hasta en la realeza. La llegada de un bebé siempre es un momento mágico y que concentra la atención de todo el entorno, pero si eres miembro de la Familia Real británica, el mundo entero está a la expectativa del acontecimiento; sin embargo, hay ocasiones en que las cosas no salen como se habían planeado. Esto le sucedio a Zara Tindall, nieta de la reina Isabel II del Reino Unido , quien tuvo que dar a luz al décimo bisnieto de la soberana en el piso del baño de su casa y cuya historia se ha vuelto tendencia en redes sociales.

Zara Anne Elizabeth Tindall, es la segunda y única hija de la princesa real Ana y de su primer esposo, el capitán Mark Phillips. El último domingo 21 de marzo le dio la bienvenida a su tercer hijo con Mike Tindall y, con el pasar de las horas, se conoció cómo fue el parto de Lucas Philip Tindall.

La nieta mayor de la reina Isabel II y de Felipe de Edimburgo , vio nacer a su pequeño por la noche y, según reveló su esposo, quien ha sido capitán de la selección inglesa de rugby, el alumbramiento fue en el piso del baño de su casa en Gloucestershire, suroeste de Inglaterra, pues no tuvieron tiempo de ir al hospital.

“Llegó muy rápido”, contó el orgulloso padre durante un episodio de su podcast, ‘The Good, The Bad and The Rugby’ donde detalló que la particular experiencia consistió en “correr al gimnasio, conseguir una colchoneta, entrar al baño, dejar la colchoneta en el suelo, poner toallas y agarrarse”.

El bebé pesó 8 libras 4 onzas al nacer, es decir 3 kilos 750 gramos, y la comadrona, que se suponía que iba a recibirlos en el hospital, arribó rápidamente al lugar porque no estaba lejos, y llegó un segundo después de que “salió la cabeza” del niño.

Las otras dos hijas de Zara Tindall, Mia Grace (7) y Lena Elizabeth (2), no estaban en la casa cuando todo sucedió y, tal como contó Mike Tindall, su esposa fue “una guerrera, como siempre, siempre lo son (...) Nunca podemos juzgar a una mujer en términos de lo que tiene que pasar al dar a luz”.

Otro hecho anecdótico del nacimiento de Lucas Philip Tindall es que, tras llegar al mundo, su madre se puso a ver un viejo partido de rugby y un poco de golf con su nuevo hijo.

Zara Tindall y Mike Tindall en 2018, cuando estaba embarazada de su segunda hija Lena Elizabeth. (Foto: AFP)

Zara Tindall y su esposo se conocieron durante la Copa Mundial de Rugby 2003 cuando él jugaba para Inglaterra. La pareja se casó en Edimburgo el 30 de julio de 2011 en la parroquia de Canongate Kirk. En 2018 ella reveló la dolorosa experiencia que vivió al pasar por dos abortos espontáneos antes de quedar embarazada de Lena.

Tras hacerse públicos los detalles del nacimiento, se supo que la reina Isabel II y su esposo Felipe de Edimburgo, quien fue dado de alta el 16 de marzo del hospital, se encuentran “encantados” con la noticia y “esperan conocer a su décimo bisnieto cuando las circunstancias lo permitan”, dijo un portavoz de la monarca a la BBC.

Lucas Philip Tindall, vigésimo segundo en la línea de sucesión al trono, es parte de los nuevos descendientes de la Familia Real británica que se une a la noticia que dieran Meghan de Sussex y Enrique de Sussex sobre su segundo bebé y el nacimiento de August Philip, el hijo de la princesa Eugenie, quien nació en febrero fruto de su matrimonio con Jack Brooksbank.

Zara Tindall no goza de ningún título nobiliario por decisión de su madre, la princesa Ana. En 2015, la ahora mamá de tres hijos reveló que se sentía “afortunada” por la decisión de sus padres. “Tengo mucha suerte de que mis padres decidieran no usar el título, crecimos e hicimos todas las cosas que nos dieron la oportunidad de hacer”, contó a The Times. Tampoco sus hijas ni el nuevo bebé gozan de algún título.