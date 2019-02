Georgia Gibbs, la modelo que superó un agresivo acné y hoy inspira a jóvenes con su historia

Se puede volver el peor enemigo y hacer que la autoestima termine en el suelo. Tal como le sucedió a la famosa Kendall Jenner, el acné transformó por completo la vida de la modelo australiana Georgia Gibbs, una joven que vio cómo su rostro se llenaba de marcas y sentía que no volvería a ser la misma. Hoy su historia es otra y la dio a conocer en Instagram.

A sus 24 años y tras superar diversos episodios críticos con su piel, decidió empezar a hacer algo por ella y cambió radicalmente su alimentación.

“Estoy nerviosa por compartir esto contigo, hace un par de meses me negué a hablar por FaceTime con mi madre, no salía de la casa porque me preocupaba que otras personas dijeran 'oh, ¿qué le ha pasado a tu cara?”, escribió en su cuenta de Instagram para enviar un poderoso mensaje a los jóvenes.

A ellos les dijo que todo lo que ven en la red social, sobre todo en los modelos, “no es perfecto” y que muchos recurren a los filtros o al Photoshop para esconder aquello que los avergüenza o podría perjudicar.

“Mi historia sanando mi piel y mi salud intestinal naturalmente”, conmovió a miles de jóvenes que se sintieron identificados con su publicación en Instagram y un video compartido en YouTube. Y es que, tal como lo afirma, “esta experiencia realmente me enseñó a practicar lo que predico 'soy más que mi apariencia' porque cuando tienes acné es tan difícil de ver, pero estoy muy agradecido por esta experiencia porque me vi obligada a valorarme por mucho más que mi piel”.

¿Cómo surgió el problema?



De acuerdo al análisis médico, los especialistas encontraron en Georgia Gibbs que una especie de ácaro parásito la afectaba ya que este se alimentaba de las células muertas de la piel.



La joven llegó a gastar más de 15 mil dólares en tratamientos que no hicieron efecto. Es ahí donde decidió probar la medicina tradicional y mejorar sus hábitos alimenticios: eliminó por completo los conservantes, cafeína y azúcar de su dieta.



"Me despertaba y tomaba un batido con espinacas, col rizada, apio, pepino, cilantro, leche de almendras, polvo gastrointestinal y una proteína a base de colágeno", señaló.

Con el fin de crear conciencia entre los jóvenes y demostrarle que esas marcas rojas puede desaparecer si se lo proponen, Georgia Gibbs compartió en Instagram un antes y después de su piel, el mismo que ha sorprendido a todos sus seguidores.