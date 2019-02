Gigi Hadid estuvo bien acompañada en el lanzamiento de su nueva colección y no se trata de Zayn Malik

La estadounidense Gigi Hadid no solo es una reconocida modelo, sino que su incursión en el mundo de la moda ha sido todo un éxito desde que realizó una colaboración con Tommy Hilfiger. En las últimas semanas, ha vuelto a hacer noticia por su nuevo trabajo, esta vez con Reebok y para el lanzamiento de la colección estuvo muy bien acompañada, y no precisamente se trata de su ex Zayn Malik, con quien terminó hace poco. En Instagram se revelaron todos los detalles.

Evocando su etapa de jugadora de volleyball durante el colegio, la joven creó #REEBOKxGIGI, una propuesta bastante noventera que ha significado todo un logro para ella y que encierra “un choque de dos mundos”.

"Diseñar mi primera colección de athleisure para Reebook fue todo lo que esperaba. Creciendo, el deporte jugó un papel fundamental en mi vida, y muchas de las lecciones que aprendí como atleta, me han guiado a lo largo de mi vida personal y profesional. Hoy, dos de mis profesores de volleyball del colegio han cruzado el país para venir hasta Nueva York a ayudarme en este lanzamiento. Este increíble choque entre ambos mundos es el paradigma de lo que esta colección significa para mí", escribió en su perfil oficial de Instagram.

El lanzamiento de la colección se realizó con mucho éxito en Estados Unidos y Gigi Hadid estuvo acompañada de dos personas muy importantes para ella: Aaron Wexler y Carlos Grey, sus entrenadores de volleyball en la infancia. Hasta se animó a demostrar lo buena que es jugando frente a la red.

La hermana de Bella Hadid ha plasmado toda su creatividad y pasión para diseñar las prendas, así como los accesorios de esta colección que ya es todo un boom en Instagram pues demuestra su amor por el deporte, algo que se complemente con su gusto por montar a caballo.