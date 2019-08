"El valor de la verdad": Greg Michel confesó que Millet Figueroa se le insinuó

La nueva edición de “El valor de la verdad” tuvo como invitado al modelo belga Greg Michel, quien respondió a la interrogante 10: ¿se te insinuó Millet Figueroa estando con su pareja?

El modelo respondió afirmativamente y explicó que recién llegaba a Perú, no hablaba bien español y que la conoció en una casa de playa.

"Llego de la discoteca con una chica que no era del grupo y estaba desesperado por entrar (a la casa de playa) y llega Millet y me dice 'qué haces con esa'. No le gustó mucho la chica", manifestó, agregando que sintió que la modelo y actriz le hizo una escena de celos, pese a que estaba con Alexander.

Antes, el modelo belga respondió una de las preguntas más polémicas y confesó que tuvo un affaire con la modelo Claudia Ramírez, cuando ella era pareja de George Forsyth.