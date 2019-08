Tiene 41 años, ama ponerse ropa de niño y ahora es viral por motivar a más personas a imitarla

¿A quién no le ha pasado que va caminando por la sección de niños de una tienda por departamentos y ve esos polos de princesas, superhéroes o personajes de Disney y lamenta que no haya en una talla más grande? Seguro que a más de uno. Esta es la historia de Carolina Jiménez, una profesional española de 41 años que dejó atrás los prejuicios y el qué dirán y solo se viste con prendas de infantes. Su rebelde accionar se ha vuelto tendencia por motivar a más personas a seguir sus pasos.

Todo se inició con un post en Twitter en el que dejaba en claro su fanatismo por las camisetas estampadas de dinosaurios, la NASA o Star Wars. “Cuando comprar ropa en la sección de niño no es una cuestión de edad”, fue el texto que acompañó la imagen donde aparece muy sonriente luciendo su vestimenta.

Pero, ¿por qué mostrarse de esa manera? La divulgadora científica y de cine tiene una respuesta muy clara y sincera: “Soy una señora de 41 años que compra en la sección infantil porque los motivos y diseños son mucho más chulos (bonitos), la talla grande me vale y es mucho más barato. Cuando me intento vestir con la ropa de "señoras" me siento disfrazada. Que nadie te diga cómo vestir (…) Es más, compro en la sección de niño. La de niña está llena de lazos, corazones y unicornios, y como que no me va”.

El día que fui "trending" por comprar ropa con dinosaurios 😂



"Cuando comprar ropa en la sección de niño no es una cuestión de edad 🦖" https://t.co/OStcy0v4zW — Carolina Jiménez G. (@Okinfografia) 21 de agosto de 2019

Compartir su historia en Twitter tampoco estuvo tan llena de felicidad para Carolina Jiménez, pues los comentarios negativos y críticas no tardaron en llegar.



Muchos cuestionaron que a su edad se vista de esa manera y justificaron que una señora debe lucir como tal. A raíz de esto, ella inició un movimiento con el hashtag “#LaEdadNoesUnNúmero para que todos se animen a romper los cánones y hacer lo que mejor les parezca a la hora de salir a la calle con un determinado look.