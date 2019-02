Sobrevivió al Holocausto y afirma tener "el secreto de la felicidad"

Un sobreviviente del Holocausto de 98 años contó cuál es su secreto para la felicidad

"No puedo y no perdonaré ni olvidaré", dijo Eddie Jaku. "Pero seré feliz hasta que me muera. Enseñaré a los niños cómo ser felices y hacer de este mundo un lugar mejor"